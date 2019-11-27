Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба забил восемь мячей в Лиге чемпионов. Российский футболист в матче пятого тура группового этапа турнира отметился голом в ворота "Лиона" (2:0). "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дзюба повторил рекорд Тихонова и Дзагоева по голам в Лиге чемпионов

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