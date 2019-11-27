Андрей Тихонов, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России, прокомментировал то обстоятельство, что Дзюба повторил его рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов для российских футболистов.

Спорт день за днем

Политика Украина решила ввести новые санкции в отношении России На заседании Кабинета министров Украины было принято решение ввести санкции против 131 юридического лица, которые осуществляли телевещание и радиовещание в Крыму, а также поставляли материалы для оборонно-промышленного комплекса России.

Политика Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.

Здоровье Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.

Здоровье Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

Политика Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.

Политика В Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной.

Общество Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.

Общество В Великобритании допустили отречение Елизаветы II от престола Британская королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза в течение ближайших 18 месяцев.

Авто Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.

Космос Пыльные бури уносят воду с Марса Астрономы изучили пылевые башни – впечатляющие структуры, поднимающиеся на десятки километров над поверхностью Красной планеты и особенно устойчивые во время всепланетных пыльных бурь.

Общество Дерипаску лишили гражданства Кипра Politis утверждает, что гражданства хотят лишить миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его жену и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.

Шоу-бизнес Сергей Шойгу спасает внучку Александры Назаровой Огромное спасибо Сереже Никоненко, который устраивает внучку Александры Ивановны в пансион. Он обратился лично к Сергею Шойгу – тот помог.

Экономика Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.