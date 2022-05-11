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Андрей Воробьев представил программу «Новая экономика Подмосковья»

Программа "Новая экономика Подмосковья", направленная на сохранение основных экономических показателей развития региона в условиях антироссийских санкций, состоит из семи больших блоков.
Российская газета
На сегодняшний день в Подмосковье уже реализуются 120 проектов с общим объемом запланированных инвестиций 104 миллиарда рублей.
Телеканал 360°
Губернатор Московской области отметил, что первым пунктом программы стало импортозамещение.
Петербургский дневник
Дополнительной мерой поддержки станут гранты за взятие на работу новых сотрудников.
Телеканал 360°

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Губернатор Воробьев представил программу «Новая экономика Подмосковья»
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Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о переходе экономики региона на новый план
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