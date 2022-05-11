Российское Минобороны призвало международные организации, в том числе ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международный Комитет Красного Креста и другие, обеспечить эвакуацию мирных жителей из Краматорска и Славянска в Донбассе.