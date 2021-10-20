РИАМОАндрей Воробьев: Антиковидные ограничения в Подмосковье коснутся только непривитыхОграничения по COVID будут распространяться в Подмосковье на тех, кто не привился, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.РИА НовостиТакже глава региона заявил, что в Подмосковье занято 10 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.RT на русскомГубернатор отметил, что с 30 октября по 7 ноября в России будут нерабочие дни.РИА Новости«У нас 10 тысяч коек заняты, очень высокий уровень пациентов на кислороде», — сказал Воробьев.Телеканал 360°Читать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruNewInformГазета.RuПолитика СегодняНациональная служба новостейНТВРидусAnewsRT на русскомГлагоLТК ЗвездаКомсомольская правдаТелеканал 360°ЦарьградРЕН ТВLife.ruФАНОбщественная служба новостейПодробнее о событииВоробьев: в Подмосковье ограничения по COVID-19 распространятся на тех, кто не привилсяРИА Новостивчера в 14:46Ограничения в Подмосковье коснутся только тех, кто не привит от коронавирусаТАССвчера в 14:42Губернатор: в Подмосковье ограничения коснутся только тех, кто не привилсяГазета.Ruвчера в 14:31Воробьёв заявил, что ограничения в Подмосковье затронут не привитых от COVID-19RT на русскомвчера в 14:41Воробьев надеется, что жители Подмосковья останутся дома с 30 октября по 7 ноябряПодмосковье Сегоднявчера в 15:20Вести-Москва. Воробьев рассказал о новых ограничениях в ПодмосковьеSmotrim.ruвчера в 14:51Андрей Воробьев: Антиковидные ограничения в Подмосковье коснутся только непривитыхРИАМОвчера в 14:30Показать ещёОценить1,4KПоделиться