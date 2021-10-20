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Андрей Воробьев: Антиковидные ограничения в Подмосковье коснутся только непривитых

Ограничения по COVID будут распространяться в Подмосковье на тех, кто не привился, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости
Также глава региона заявил, что в Подмосковье занято 10 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.
RT на русском
Губернатор отметил, что с 30 октября по 7 ноября в России будут нерабочие дни.
РИА Новости
«У нас 10 тысяч коек заняты, очень высокий уровень пациентов на кислороде», — сказал Воробьев.
Телеканал 360°

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Воробьев: в Подмосковье ограничения по COVID-19 распространятся на тех, кто не привился
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Ограничения в Подмосковье коснутся только тех, кто не привит от коронавируса
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