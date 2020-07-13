Политика
РИА НовостиАнджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши по результатам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий. Об этом сообщил глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк. Голосование во втором туре выборов президента Польши состоялось в минувшее воскресенье.
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Общество
ЕГЭ по физике в Чувашии сдают вдвое больше выпускников, чем по истории
В Чувашии число желающих сдать физику вдвое больше, чем историю, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.
REGNUM 02:58
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Общество
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru вчера в 10:21
Политика
Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край
По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на пост врио губернатора.
Коммерсантъ вчера в 21:15
Общество
В Крыму за сутки выявили 16 новых случаев заболевания COVID-19
Новые 16 случаев коронавирусной инфекции выявлены в Крыму за сутки при проведении более чем 1,5 тысячи тестов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 03:17
Политика
Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России
Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook.
Газета.Ru 02:58
Здоровье
Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии
При регулярном приеме в пищу шпината в организме человека регулируется хрупкий баланс натрия и калия, что имеет очень важное значение для здоровья сосудов.
Evo-rus.com вчера в 14:56
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Происшествия
В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
Политика
Путин заявил о важности гибкой системы медпомощи
Система медицинской помощи в России должна быть более устойчивой и гибкой, чтобы иметь возможность реагировать на любые вызовы, подчеркнул президент Владимир Путин.
NewInform 03:01
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Гаджеты
Россия увеличивает закупки iOS и Android на 40% ежегодно
Госзакупки, связанные с iOS и Android Госорганы и компании с госучастием ежегодно тратят миллиарды рублей на закупку смартфонов и планшетов с предустановленными операционными системами Apple iOS и Google Android, а также на создание и техподдержку мобильных приложений под соответствующие зарубежные платформы.
CNews 02:16
Происшествия
Появилось видео падения женщины со скалы в Курагинском районе
Происшествие с гибелью туристки в Курагинском районе Красноярского края попало на видео.
Newslab.ru 02:02
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Политика
Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru вчера в 10:09
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Происшествия
В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте
В Приморье завершили расследование уголовного дела о случайном убийстве на охоте в отношении трех жителей Кавалеровского района, сообщается в понедельник на официальном сайте прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 23:48
Общество
В Саратове предложили запретить шуметь в обеденное время
Предлагается установить периоды времени, в которые не допускается шум, а также конкретизировать перечень приводящих к нарушению действий.
Регион 64 01:31
Футбол
«Зенит» не смог победить «Ахмат» в гостевом матче
ГЛАС.RU 11 июля в 16:10
Происшествия
Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании
RT на русском вчера в 09:26
Авто
Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
Новые автомобили вчера в 23:17