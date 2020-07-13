Политика

Газета.RuГазета.RuАнджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,97% избирательных бюллетеней действующий глава государства набирает 51,21% голосов, его оппонент - мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 48,79%. При этом голосование прошло при рекордной явке в 68,12%.
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Без перемены мест: Анджей Дуда вновь возглавит Польшу

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Экзитполы сообщают, что Дуда побеждает на выборах президента Польши

КП - Беларусь03:03
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
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Польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года. 24 мая 2015 года избран главой польского государства.
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