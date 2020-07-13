Политика
Газета.RuАнджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,97% избирательных бюллетеней действующий глава государства набирает 51,21% голосов, его оппонент - мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 48,79%. При этом голосование прошло при рекордной явке в 68,12%.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
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Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Здоровье
Масочный режим в Хакасии продлили до 9 августа
Как сообщили в пресс-службе правительства Хакасии, принято решение ужесточить мониторинг за соблюдением режима.
Юг Сибири 03:46
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Свердловской области до 20 июля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
РИА Новости 04:48
Происшествия
Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах
Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала решение Басманного суда Москвы, заключившего его под арест, сообщил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин.
РИА Новости 05:41
Политика
Путин прокомментировал уровень безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29
Происшествия
Три человека погибли и один пострадал при пожаре в доме в Туле
В Туле в результате пожара в пятиэтажном доме погибли три человека и один пострадал.
Известия 02:57
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
Компания "АвтоВАЗ" показала на видео процесс сборки обновленной Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 00:17
Общество
Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
Правительство Хабаровского края после двух дней несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала призывает жителей не поддаваться на провокации, не допускать массовых беспорядков и, кроме того, помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте правительства региона.
РИА Новости 01:20
Армия и оружие
В Азербайджане сообщили об ударе по опорному пункту армянских военных
Военные Азербайджана нанесли удар по армянскому опорному пункту. Обстановка на границе остаётся напряжённой.
News.ru 05:24
Здоровье
218 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
По информации оперативного штаба на понедельник, 13 июля, на Среднем Урале за последние сутки зафиксировано еще 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:53
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Алду пропустил серию ударов Яна правой рукой, потому была атака и левой. Но бразилец слишком опытный боец, чтобы не перехватить инициативу.
CT news 03:40
Общество
Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ
Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
Общество
Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
Экономика
Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
Политика
Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей
Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.
ТАСС 04:29
Гаджеты
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
Профиль вчера в 07:48
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Гаджеты
Смартфоны iPhone 12 получат совсем маленькие аккумуляторы
Предположительно, младшая модель получит аккумулятор с модельным номером A2471 емкостью 2227 мА•ч. Смартфоны iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro с экранами диагональю 6,1 дюйма должны получить аккумулятор с модельным номером A2431 емкостью 2775 мА•ч. Наконец, старшая 6,7-дюймовая модель будет оснащена аккумулятором емкостью 3687 с модельным номером A2466.
iXBT.com 00:27
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
Общество
В России создали новый легкий броневик «Стрела»
Полная масса "Стрелы" составляет всего 4,7 т, что позволяет быстро перебросить бронеавтомобиль на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8.
ТАСС 04:28
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
Что происходит 02:14
Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru вчера в 10:09
Футбол
Юрген Клопп может возглавить сборную Германии
ODDS.ru 04:06
Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
На представленном снимке Свиридова стоит посреди комнаты с телефоном в руке.
Дни24 01:36