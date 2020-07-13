Политика

Газета.RuГазета.RuАнджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,97% избирательных бюллетеней действующий глава государства набирает 51,21% голосов, его оппонент - мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 48,79%. При этом голосование прошло при рекордной явке в 68,12%.
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