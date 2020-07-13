Политика
КоммерсантъПрезидент Анджей Дуда переизбран на второй срок
Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок Президентские выборы в Польше завершились с беспрецедентным результатом. Голоса избирателей разделились практически поровну между действующим главой государства Анджеем Дудой и его соперником мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.
Читать в источнике
Оценить351
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал уровень безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Актуальные Новости 01:53
Политика
Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года
"Прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года", - сказал Путин.
Газета.Ru 04:16
Политика
Дональд Трамп хотел продать Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году
Напомним, в 2017 году на территорию Пуэрто-Рико, которая официально находится под владением США, обрушился разрушительный ураган, унесший жизни 3 000 человек.
VSE42.RU 03:36
Общество
Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля
В Саратовской области режим самоизоляции для граждан из группы риска по коронавирусу рекомендовано продлить до 26 июля.
Четвертая Власть 03:06
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Происшествия
Число жертв наводнений и оползней в Японии возросло до 72
Как минимум 72 человека стали жертвами сильных ливней и наводнений в Японии. Такие данные приводит японское общественное телевидение.
Московский Комсомолец вчера в 23:55
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:29
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Армия и оружие
Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку «Орел»
Авиация НАТО в территориальных водах Дании обнаружила российскую подводную лодку «Орел», длина которой достигает 154 метров, пишет Аvia.pro.
Вечерний курьер 03:02
Здоровье
В Казахстане зарегистрирована сильнейшая вспышка неизвестной пневмонии
На сегодня специалисты организации склоняются к мысли, что это все же скорее мутировавший в более сильную сторону Ковид-19, вторую волну которого многие прогнозировали.
DonDay-Волгодонск вчера в 03:51
Финансы
«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости 11 июля в 01:00
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 01:21
Происшествия
Мать убитого россиянина из дела Фургала добивалась правды более 15 лет
Мать убитого россиянина Романа Сандалова из дела арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала добивалась правды более 15 лет.
Взгляд.ру 03:50
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
Общество
В Ростовской области выявили 97 случаев коронавируса
В Ростовской области зараженных добавилось на 97 и составило на сегодняшний день 10 823.
Вперёд (г. Батайск) 03:48
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Армия и оружие
Замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы — КНР
Согласно информации, опубликованной в «Американском бюллетене ученых по атомной энергии» в марте, российские ядерные силы воздушного базирования в настоящее время включают в себя 68 стратегических бомбардировщиков, в том числе 42 серий Ту-95 и 16 — Ту-160.
ИА Красная Весна 04:28
Общество
Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе
На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК вчера в 13:38
Происшествия
В Челябинске замкомандира авиачасти оштрафован за дачу взятки
Челябинск, 13 июля 2020, 09:19 — REGNUM В Челябинске осуждён заместитель командира по тылу в одной из авиационных частей.
REGNUM 02:19
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
ЦСКА расписал мировую с «Рубином» в поединке чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 16:36
Авто
Honda инвестирует в Китай для разработки аккумуляторов
Picsnews.net 11 июля в 03:10
Политика
Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета
"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
Здоровье
Стало известно, какие больницы в Омске отдали больным коронавирусом
Росздравнадзор опубликовал список омских больниц, в которых лечат коронавирус.
Om1.ru 04:30
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Происшествия
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд.
REGNUM 01:37
Общество
Москва отменила масочный режим на улице
В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, ношение масок на улицах с сегодняшнего дня не считается обязательным.
Российская газета 01:55