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Анджей Шченьсняк: Польша теряет позицию транзитера российского газа

Эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк считает, что Польша теряет позицию транзитера российского газа.
ПРАЙМ
В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала - Европы" на ежедневной основе.
РИА Новости
"Польша здесь, скорее, поле игры, чем самостоятельный игрок", - констатирует эксперт.
РИА Новости
Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Польше заявили, что страна перестаёт быть транзитёром российского газа
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Анджей Шченьсняк: Польша теряет позицию транзитера российского газа
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Эксперт Шченьсняк: Польша теряет позицию транзитера российского газа
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