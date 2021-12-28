Будьте в Плюсе

Через польский участок газопровода «Ямал-Европа» не идет экспортный газ

Польша теряет позицию транзитера российского газа, сказал эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк в интервью радиостанции RMF FM.
Lenta.ru
Польша начала терять свои позиции транзитера российского газа.
Газета.Ru
«Газпром» во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу.
Lenta.ru
Предложение на транзит уже неделю остается невостребованным.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Через польский участок газопровода «Ямал-Европа» не идет экспортный газ
Lenta.ru08:47
Польский эксперт указал на потерю Варшавой статуса транзитера газа
Газета.Ru07:14
Анджей Шченьсняк: Польша теряет позицию транзитера российского газа
ПРАЙМ04:59
В Польше заявили, что страна перестаёт быть транзитёром российского газа
Pravda.Ru06:27
В Польше признали, что утратили позицию транзитера российского газа
ИА Красная Весна06:22
Эксперт Шченьсняк: Польша теряет позицию транзитера российского газа
РИА Новости05:02
В Польше заговорили о потере позиции транзитера российского газа
Рамблер07:12

Интересное

Верховный суд ликвидировал международный «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах

Верховный суд постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"* и его структурные организации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:26

ICE: цены фьючерсов на газ в Европе снизились на 5%, до $1226

Цены фьючерсов на газ в Европе после уменьшения в ходе торгов понедельника до 1050 долларов за 1 тысячу кубометров к концу торгов показали снижение на 5% и превысили 1200 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ПРАЙМвчера в 12:44

Открывший стрельбу в больнице на Ставрополье был вооружен автоматом Калашникова

"[Стрельбу открыл] мужчина 1985 года рождения, вооруженный охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами", - говорится в сообщении.
ТАСС07:19

Мужчину ранили из травматического пистолета в ТЦ в Москве

Трое неизвестных в ходе конфликта в ТЦ "Принц Плаза" на юго-западе Москвы ранили мужчину из травматического пистолета и скрылись, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.
ТАСС08:35
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Замглавы МИД Рябков: переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января

В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО 12 января, но окончательной и полной договорённости по всем аспектам будущих консультаций пока нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости01:01

Постпред России Чижов назвал сложной ситуацию с признанием ковид-сертификатов с ЕС

Ситуация со взаимным признанием ковид-сертификатов с Евросоюзом сложная, сообщил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
RT на русском07:54

Москва предложила правительству снизить вдвое нештрафуемый порог скорости

Власти Москвы передали предложения по снижению нештрафуемого порога скорости на столичных дорогах с 20 до 10 км/ч в федеральное правительство и МВД.
РБК07:02

Znak.com: В Екатеринбурге готовится задержание экс-мэра Евгения Ройзмана

В Екатеринбурге могут задержать политика Евгения Ройзмана. Об этом сообщает Znak.com, ссылаясь на собственный источник.
Росбалт07:51

Депутата Рашкина лишили водительских прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования

Мировой суд Лысогорского района Саратовской области вынес постановление о лишении водительских прав на 1,5 года депутата Госдумы Валерия Рашкина за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, сообщили ТАСС во вторник в аппарате мирового судьи.
ТАСС07:14