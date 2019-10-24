Футбол
Советский спортАньелли мыслит глобально. Для дальнейшего развития «Юве» ему требуются 300 млн
Во вторник Ювентус победил на своем поле Локомотив и наряду с Атлетико оторвался от конкурентов за выход в плей-офф на четыре очка, но президент Старой синьоры уже смотрит далеко вперед и стремится решать более глобальные задачи.
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Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
Финансы
Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Здоровье
Московский врач создал уникальный голосовой протез
Голосовой протез, созданный врачом городской клинической онкологической больницы № 1 Леонидом Кожановым, работает уже 12 лет без замены.
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
Авто
Компания Mazda обновила кроссовер CX-8
Компания Mazda выпустила новую версию кроссовера CX-8.
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
Шоу-бизнес
Волочкова травмировалась на репетиции
Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
Происшествия
Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
Технологии
Сотрудники Google обвинили руководство компании в слежке
Сотрудники Google считают, что руководство следило за возможными попытками организовать протесты и обсуждать трудовое право.
Политика
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Происшествия
Суд заочно арестовал украинца по делу о нападении на посольство России
Российский суд заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко, который обвиняется по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
Кино
Александр Петров рассказал о съемках в «Тексте» и молчании в кадре
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Здоровье
Ненадёжный стул. О чём говорят диарея и запоры
Многие не видят в периодических эпизодах диареи ничего страшного.
Экономика
Госдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года
На заседании Госдумы было решено одобрить законопроект о заморозке накопительной пенсии россиян до конца 2022 года.
Единоборства
Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова «трусом»
В рамках пресс-конференции, проходившей в Москве, Макгрегор проинформировал о своем возвращении в октагон.
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
Политика
Ушаков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
В ходе шестичасовых переговоров в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган беседовали один на один более двух часов.
Политика
Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Авто
В РФ скоро появятся первые азербайджанские автомобили Khazar SD
В целом Азербайджан представил свои машины марки Khazar еще в 2018 году на Московском международном автосалоне, тогда и было сказано, что в компании намерены экспортировать машины в РФ.
Кино