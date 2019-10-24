Футбол

Советский спортСоветский спортАньелли мыслит глобально. Для дальнейшего развития «Юве» ему требуются 300 млн

1 фото
Во вторник Ювентус победил на своем поле Локомотив и наряду с Атлетико оторвался от конкурентов за выход в плей-офф на четыре очка, но президент Старой синьоры уже смотрит далеко вперед и стремится решать более глобальные задачи.
Читать в источнике
Комментировать
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС вчера в 12:10
Финансы

Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию

«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском 07:55
Наука

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Здоровье

Московский врач создал уникальный голосовой протез

Голосовой протез, созданный врачом городской клинической онкологической больницы № 1 Леонидом Кожановым, работает уже 12 лет без замены.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 09:55
Происшествия

В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери

РИА Новости 14:28
Авто

Компания Mazda обновила кроссовер CX-8

Компания Mazda выпустила новую версию кроссовера CX-8.
Goroday.ru 13:42
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Шоу-бизнес

Волочкова травмировалась на репетиции

Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
URA.Ru вчера в 23:54
Армия и оружие

В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
RT на русском 01:48
Происшествия

Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову

Москва 24 13:37
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка

МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском 14:10
Технологии

Сотрудники Google обвинили руководство компании в слежке

Сотрудники Google считают, что руководство следило за возможными попытками организовать протесты и обсуждать трудовое право.
Говорит Москва 09:29
Политика

Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию

В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Происшествия

Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе

Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
РБК 11:41
Политика

Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд

REGNUM вчера в 06:20
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Спорт

Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии

Bethub.org 04:18
Происшествия

Суд заочно арестовал украинца по делу о нападении на посольство России

Российский суд заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко, который обвиняется по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
RT на русском 13:55
Кино

Александр Петров рассказал о съемках в «Тексте» и молчании в кадре

Дни24 вчера в 06:06
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru 22 октября в 23:10
Здоровье

Ненадёжный стул. О чём говорят диарея и запоры

Многие не видят в периодических эпизодах диареи ничего страшного.
Аргументы и Факты вчера в 16:53
Экономика

Госдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года

На заседании Госдумы было решено одобрить законопроект о заморозке накопительной пенсии россиян до конца 2022 года.
Газета.Ru 10:00
Единоборства

Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова «трусом»

В рамках пресс-конференции, проходившей в Москве, Макгрегор проинформировал о своем возвращении в октагон.
Актуальные Новости 13:36
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Политика

Ушаков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана

В ходе шестичасовых переговоров в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган беседовали один на один более двух часов.
Газета.Ru 14:08
Политика

Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря

Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Политика

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

Bimru.ru вчера в 09:45
Авто

В РФ скоро появятся первые азербайджанские автомобили Khazar SD

В целом Азербайджан представил свои машины марки Khazar еще в 2018 году на Московском международном автосалоне, тогда и было сказано, что в компании намерены экспортировать машины в РФ.
Tvoe-avto.com 22 октября в 14:06
Кино

На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

Русская Планета 01:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андреа Аньелли
Итальянский бизнесмен
Итальянский бизнесмен, член совета директоров компаний EXOR и FIAT, с 19 мая 2010 года - «президент Ювентуса».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Паратичи Фабио
Итальянский футболист
Italian former football player, currently working in the role of Sporting Director for Italian club Juventus.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное