Происшествия
Вести.RuАнгарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вскрылись новые эпизоды его преступлений. Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по региону, 56-летний Михаил Попков дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях он следствию не сообщал.
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Маньяк Михаил Попков, самый кровавый убийца России, признался в новых зверствах
КП - Иркутсквчера в 23:09
Ангарский маньяк Попков признался еще в двух убийствах женщин
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