Вскрылись новые эпизоды его преступлений. Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по региону, 56-летний Михаил Попков дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях он следствию не сообщал.

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Общество В Саратовской области за сутки коронавирус выявили еще у 93 человек Саратов, 20 июля 2020, 09:58 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 20 июля коронавирус подтвердился у 8349 человек, за сутки положительные тесты получили еще 93 пациента. 1,4K

Армия и оружие В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. 67

Происшествия В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram. 111

Происшествия Участник акции в поддержку Фургала получил пять суток ареста Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала. 6

Шоу-бизнес Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате. 15

Кино «Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином Хабенским Новый фильм режиссера Анны Меликян «Фея» с Константином Хабенским может стать первой российской премьерой, которую покажут московские кинотеатры после открытия 1 августа. 1

Космос Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль» По расчетам зонд должен будет достигнуть Марс в 2021 году, и находится там будет 687 дней (это один марсианский год). 38

Политика Канье Уэст разрыдался на первой встрече с избирателями Канье Уэст на первой встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию. А еще музыкант то и дело шутил про коронавирус. 2

Общество Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. 1

Футбол «Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге Денежные средства для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) получил футбольный клуб «Химки» из Московской области.

Общество Вице-президент «Транснефти» Маргелов покидает компанию Маргелов уточнил, что еще в начале года обсуждалось несколько крупных международных проектов с возможным участием монополии, но нестабильная ситуация на рынке углеводородов и мировая пандемия отложили их на неопределенный срок. 6