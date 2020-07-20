Вскрылись новые эпизоды его преступлений. Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по региону, 56-летний Михаил Попков дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях он следствию не сообщал.

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

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