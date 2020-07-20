Происшествия

ВедомостиВедомостиАнгарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Бывший милиционер Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока за убийство 81 женщины и три покушения, признался в убийстве еще двух человек, говорится в сообщении Следственного комитета.
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Убивший 84 женщины Ангарский маньяк попросил не называть его маньяком

Lenta.ru00:10

Ангарский маньяк Попков признался еще в двух убийствах женщин

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 23:10

Маньяк Михаил Попков, самый кровавый убийца России, признался в новых зверствах

КП - Иркутсквчера в 23:09

Ангарский маньяк этапирован в связи с новыми признаниями в убийствах

РЕН ТВвчера в 23:25

В СК прокомментировали новые признания «ангарского маньяка»

РИА Новости02:39

Ангарского маньяка этапировали в Иркутск

Твой Иркутсквчера в 23:09

Ангарского маньяка этапировали в Иркутск в связи с двумя новыми эпизодами

ИрСитивчера в 23:09
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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Общество

Первые итоги ЕГЭ: в Чувашии 100 баллов набрали девять выпускников

REGNUM 00:55
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
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Футбол

Ван Перси: «Думаю, что „Арсенал“ не особо хочет играть в Лиге Европы»

Думаю, что «Арсенал» не особо хочет играть в Лиге Европы в следующем сезоне, их цель – Лига чемпионов.
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На Арубе при крушении вертолета погибли двое нидерландских военных

Двое военнослужащих Нидерландов погибли при крушении вертолета недалеко от Арубы.
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Шоу-бизнес

Подруга Пелагеи рассказала о коронавирусе у Телегина

Подруга певицы Пелагеи Александра Соколова в беседе с изданием "СтарХит" рассказала, что супруг певицы Иван Телегин заболел коронавирусом.
Газета.Ru 04:01
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Экономика

Россия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ

«В 2019 году поступило для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд руб. (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.»,— говорится в отчете.
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
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Экономика

Раскрыты последствия деноминации рубля для России

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз.
Московский Комсомолец 02:48
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Происшествия

Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2

RT на русском 03:28
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
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Общество

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В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 18 июля в 04:49
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Гаджеты

AMD сравнила видеокарты Navi с аналогами от NVIDIA

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Технологии

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«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
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Общество

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Вторая группа добровольцев — испытателей вакцины против Covid-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, выписана из клиники.
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Общество

В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса за сутки

Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
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В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
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Новосибирский трубный завод «Стиллайн» признан банкротом

Напомним, осенью прошлого года «БКС Банк» обратился в арбитраж, потребовав признать банкротом Николая Степакина и возглавляемый им по совместительству трубный завод «Стиллайн».
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Российский серийный убийца и насильник. В период с 1992 по 2010 годы он убил 78 человек: 77 женщин, а также милиционера - в Иркутской области, главным образом в Ангарске и его окрестностях. Михаил Попков был младшим сержантом МВД РФ и до увольнения в 1998 году из милиции совершал некоторые преступления в форме милиционера и на служебной машине. Маньяк был арестован после возобновления уголовного дела и сопоставления в марте 2012 года его генотипа и результатов молекулярно-генетической экспертизы останков жертв, проведённой ещё в 2003 году. Михаил Попков сознался в 81 убийстве и был приговорён к двум пожизненным срокам лишения свободы.
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