Происшествия
ВедомостиАнгарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Бывший милиционер Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока за убийство 81 женщины и три покушения, признался в убийстве еще двух человек, говорится в сообщении Следственного комитета.
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Ангарский маньяк Попков признался еще в двух убийствах женщин
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 23:10
Маньяк Михаил Попков, самый кровавый убийца России, признался в новых зверствах
КП - Иркутсквчера в 23:09
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