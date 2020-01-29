Для испытаний системы аварийного спасения нового российского пилотируемого корабля "Орел" предлагается разрушить в полете ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5", говорится в материалах ракетно-космической корпорации "Энергия", представленных "Роскосмосу" (копия есть в распоряжении РИА Новости).

с чего всё началось

Как полагают в "Энергии", испытания корабля "Орел" и ракетного блока аварийного спасения, намеченные на март 2024 года, следует провести во время прохождения "Ангарой" максимального воздушного напора.

«Ангару» предлагают уничтожить в полете для испытания системы спасения

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