Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Говорит Москва
Говорит Москва

Ангела Меркель допустила расширение санкций против России из-за высылки дипломатов

Как заявила канцлер Германии на пресс-конференции с президентом Франции, речь не идёт о принятии ограничительных мер по «Северному потоку — 2». Ранее на Смоленской площади заявили, что участвовавшие в незаконных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и должны в ближайшее время покинуть страну.В источнике
Ангела Меркельнемецкий политик
Мы считаем, что события с Навальным далеки от принципа верховенства права. Разумеется, мы осуждаем приговор против него, а теперь ещё и высылку дипломатов. Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц.Life.ru
Подробнее о событии

Из-за высылки дипломатов России пригрозили расширением евросанкций

Вести.Ru11:32

Меркель пригрозила расширить санкции против России

Московский Комсомолец10:56

Резонанс дела Навального пока не изменил отношения ФРГ к «Северному потоку 2»

Интерфакс11:14

Меркель не исключила новых санкций против России

Lenta.ru11:24

Меркель не исключила расширение санкций против России из-за ситуации с Навальным

ТАСС10:47

Меркель пригрозила расширить санкции против России

РИА Новости10:46

В Германии заявили, что позиция по Северному потоку-2 не изменилась

Комсомольская правда11:50

Пошлина на экспорт ячменя и кукурузы составит 70% от превышения цены над $185 за тонну

Экспортная пошлина на ячмень и кукурузу составит 70% от объема превышения цены над планкой в $185 за тонну, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг.
Интерфаксвчера в 08:47

Японские ученые изучат источник высокой температуры на астероиде Рюгу

Ученые из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) заявили, что они провели предварительное исследование 5,4 грамма почвы, который космический корабль Hayabusa 2 («Хаябуса-2») привез в декабре с астероида Рюгу.
Хайтеквчера в 11:14

Авторы Cyberpunk 2077 вернули деньги за 2 млн копий игры

Среди покупателей версии видеоигры для платформы персонального компьютера одна десятая обратилась и получила деньги назад, среди покупателей консольных версий число вернувших деньги людей превысило четверть.
ИА Красная Весна12:39