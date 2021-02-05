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Говорит Москва
Говорит Москва

Ангела Меркель допустила расширение санкций против России из-за высылки дипломатов

Как заявила канцлер Германии на пресс-конференции с президентом Франции, речь не идёт о принятии ограничительных мер по «Северному потоку — 2». Ранее на Смоленской площади заявили, что участвовавшие в незаконных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и должны в ближайшее время покинуть страну.В источнике
Ангела Меркельнемецкий политик
Мы считаем, что события с Навальным далеки от принципа верховенства права. Разумеется, мы осуждаем приговор против него, а теперь ещё и высылку дипломатов. Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц.Life.ru
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