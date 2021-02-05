Как заявила канцлер Германии на пресс-конференции с президентом Франции, речь не идёт о принятии ограничительных мер по «Северному потоку — 2». Ранее на Смоленской площади заявили, что участвовавшие в незаконных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и должны в ближайшее время покинуть страну.

Видео Фото Интересное видео Городовой Общественная служба новостей Деловое.ТВ Городовой Дума ТВ Дума ТВ Piter.tv Вести.Ru ТВ Центр Piter.tv Вести.Ru Коммерсантъ Екатеринбург Москва 24 Дождь МИР 24 НТВ Москва 24 Военное дело

Ангела Меркель немецкий политик Мы считаем, что события с Навальным далеки от принципа верховенства права. Разумеется, мы осуждаем приговор против него, а теперь ещё и высылку дипломатов. Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц. Life.ru