Коронавирус

REGNUMREGNUMАнгела Меркель отправилась на домашний карантин

Берлин, 22 марта 2020, 21:31 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, говорится в сообщении немецкого правительства. Отмечается, что у врача, делавшего ей 20 марта прививку, обнаружили коронавирус.
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