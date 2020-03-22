Берлин, 22 марта 2020, 21:31 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, говорится в сообщении немецкого правительства. Отмечается, что у врача, делавшего ей 20 марта прививку, обнаружили коронавирус.

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