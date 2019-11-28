Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине. Видео инцидента в опубликовало издание Daily Mail в четверг, 28 ноября. На кадрах видно, как немецкий политик спотыкается и падает, поднимаясь на сцену.

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