Общество

ИзвестияИзвестияАнгела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине. Видео инцидента в опубликовало издание Daily Mail в четверг, 28 ноября. На кадрах видно, как немецкий политик спотыкается и падает, поднимаясь на сцену.
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Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине

ТАСС12:12

Ангела Меркель споткнулась перед выступлением на конференции в Берлине

РБК11:05

Меркель упала на сцене в Берлине

РИА Новости09:55

Меркель упала на сцене

Lenta.ru10:29

Меркель упала на сцене

Газета.Ru10:19

Ангела Меркель упала на сцене. Видео

Телеканал 360°10:45

Видео: Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену

РЕН ТВ09:06
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«Газпром» пригрозил перекрыть газ Украине

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Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
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Mango Tree уступила Cyberium в матче открытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Стак, в котором играют Илья Lil Ильюк, Халед sQreen Эль-Хаббаш и Расмус MISERY Филипсен, покинул квалификацию.
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Объявили цены на Lada Vesta 2020 модельного года

«АвтоВАЗ» объявил цены на автомобили семейства LADA Vesta 2020 модельного года.
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ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы

Встреча российского футбольного клуба ЦСКА с «Лудогорцем» из Болгарии в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы закончилась со счетом 1:1, ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф.
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Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

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