Общество

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Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине. Видео инцидента в опубликовало издание Daily Mail в четверг, 28 ноября. На кадрах видно, как немецкий политик спотыкается и падает, поднимаясь на сцену.
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Меркель упала на сцене

Lenta.ru10:29

Ангела Меркель споткнулась перед выступлением на конференции в Берлине

РБК11:05

Ангела Меркель упала на сцене. Видео

Телеканал 360°10:45

Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине

ТАСС12:12

Меркель упала на сцене

Газета.Ru10:19

Меркель упала на сцене в Берлине

РИА Новости09:55

Видео: Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену

РЕН ТВ09:06
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