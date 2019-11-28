Общество

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Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине. Видео инцидента в опубликовало издание Daily Mail в четверг, 28 ноября. На кадрах видно, как немецкий политик спотыкается и падает, поднимаясь на сцену.
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Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине

ТАСС12:12

Ангела Меркель споткнулась перед выступлением на конференции в Берлине

РБК11:05

Видео: Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену

РЕН ТВ09:06

Меркель упала на сцене

Lenta.ru10:29

Меркель упала на сцене

Газета.Ru10:19

Меркель упала на сцене в Берлине

РИА Новости09:55

Ангела Меркель упала на сцене. Видео

Телеканал 360°10:45
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В России предложили объявить кредитную амнистию

Автор инициативы считает, что ввести кредитную амнистию необходимо с 1 января 2020 года.
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