Общество
ИзвестияАнгела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине. Видео инцидента в опубликовало издание Daily Mail в четверг, 28 ноября. На кадрах видно, как немецкий политик спотыкается и падает, поднимаясь на сцену.
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Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Большинство бывших и действующих предпринимателей, 52%, заявили, что сегодня вести бизнес в России сложнее, чем в 1990-х годах.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 4 получил автозапуск в комплектации Cosmo
Политика
Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
Политика
«Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания получила предупреждение от "Газпрома", согласно которому Россия прекратит поставки газа с 1 января 2020 года, если не будет подписан новый контракт.
Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на плей-офф ЛЕ
ЦСКА, набравший после пяти туров два очка, потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Единоборства
Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Общество
Аксёнов рассказал о скандалах вокруг парка «Тайган»
На протяжении последних лет "Тайган" сотрясает череда скандалов.
Футбол
Александрия — Вольфсбург 0:1
Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 0:0. В другом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Александрия» принимала «Вольфсбург».
Футбол
Уткин высмеял футболку Дзюбы с его собственным портретом
Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на появление нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на поле в футболке с его собственным портретом, назвав это «милым упоением собой».
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Футбол
Интервью: Овертайм с Геннадием Орловым
Хотя ещё был «Лейпциг» с «Бинфикой» Г. Орлов― Да, я смотрел, как «Лейпциг» ушёл от поражения, он 0:2 проигрывал на своём поле «Бенфике».
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Общество
Концепция реконструкции «Соловья» устарела, считает Москомархитектура
Архитектурная концепция реконструкции кинотеатра "Соловей", разработанная два года назад, устарела и требует обновления, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Москомархитектуры.
Политика
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».