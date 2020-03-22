Канцлер ФРГ Ангела Меркель привлекла внимание прессы, появившись в одном из берлинских магазинов. В ее корзине для покупок заметили упаковку туалетной бумаги и несколько бутылок вина. Посетители супермаркета Hit Ullrich в Берлине заметили там канцлера Германии Ангелу Меркель.

Ангелу Меркель заметили в супермаркете с вином и туалетной бумагой

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