Коронавирус
Наша версияАнгелу Меркель заметили в супермаркете с вином и туалетной бумагой
Канцлер ФРГ Ангела Меркель привлекла внимание прессы, появившись в одном из берлинских магазинов. В ее корзине для покупок заметили упаковку туалетной бумаги и несколько бутылок вина. Посетители супермаркета Hit Ullrich в Берлине заметили там канцлера Германии Ангелу Меркель.
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Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
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Общество
У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
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В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
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Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
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