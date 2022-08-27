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Англичанам посоветовали конопатить окна и мыть посуду в тазике для экономии электричества

Рекомендации британцам опубликовала газета Evening Standard.
Lenta.ru
"Зима на пороге, а счета за электроэнергию рекордно высоки - не самое лучшее сочетание в условиях кризиса стоимости жизни", - пишет издание.
РИА Новости
Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт стерлингов.
РИА Новости
Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьер-министра страны принять новые меры для борьбы с ростом цен.
ПРАЙМ

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Англичанам посоветовали конопатить окна и мыть посуду в тазике для экономии электричества
Lenta.ru10:18
Британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии электричества
Газета.Ru10:06
Британцам посоветовали конопатить окна и мыть посуду в тазике для экономии электричества
ПРАЙМ09:49
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