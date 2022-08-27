Ожидается, что контракт будет подписан на трехлетний срок, а стоимость "голубого топлива" будет рассчитана по нефтяной формуле и составит от $310 до $408 за 1 тыс. куб. м. По оценкам президента Сербии, цена за 2,2 млрд куб. м газа является лучшей в Европе.