Коронавирус
ИзвестияАнглийская премьер-лига намерена начать новый сезон в сентябре
Правление Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) предложит клубам начать новый сезон 12–13 сентября. Об этом 27 мая сообщает Daily Mail.
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия вчера в 16:08
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Политика
Польские фермеры обеспокоены нехваткой украинских гастарбайтеров
Польские фермеры обеспокоены нехваткой украинских гастарбайтеров Недостаток дешевой рабсилы может привести к росту цен.
Экспресс газета вчера в 23:30
Политика
В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний
«Думаю, это может произойти относительно оперативно», — отметил Уолтер и добавил, что если речь будет идти о более серьезных испытаниях с полноценным сбором данных, то на подготовку могут уйти годы.
Lenta.ru вчера в 21:40
Происшествия
Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья
Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
Экономика
Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
РБК 25 мая в 01:01
Шоу-бизнес
Шнуров показал угрозы от Пригожина
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.
News.ru вчера в 07:47
Происшествия
Семья с семилетним ребенком утонула в реке в Жигаловском районе
ИА Альтаир вчера в 06:37
Игры
На Ближнем Востоке запретили The Last of Us: Part II
В странах Ближнего востока запретили игру The Last of Us: Part II. Об этом со ссылкой на техподдержку PlayStation сообщил IXBT.
МонаВиста вчера в 13:58
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
Российская компания "Многоразовые транспортные космические системы" приступила к изготовлению корпуса для прототипа космического корабля "Арго", сообщил РИА Новости председатель совета директоров компании Сергей Сопов.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ранее ожидавшимся снижением на 3,9%.
Интерфакс вчера в 09:56
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 25 мая в 00:39
Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19
«Роспотребнадзор призывает граждан защитить своё здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19», — отметили в ведомстве.
RT на русском вчера в 21:50
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
Роспотребнадзор ужесточил ограничения для магазинов в Чите из-за коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ввело более жесткие ограничения для работы торговых точек в Чите из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщается на официальном портале региона.
ТАСС вчера в 20:56
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
Общество
Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом
Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим.
Lenta.ru 25 мая в 12:37
Авто
ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»
«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
Автоновости дня вчера в 04:17
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия 25 мая в 14:25
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Футбол
Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Vprognoze.ru 25 мая в 12:47
Кино
Фанаты «Людей-Икс» упрашивают Киану Ривза стать Росомахой
VistaNews вчера в 08:50
Политика
Украина планирует «выбить» Россию из космических проектов США
Украина намерена "выбить" Россию из американских космических проектов.
РЕН ТВ 25 мая в 18:19
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Наука
Эдемский сад мог существовать и для животных
По мнению палеонтологов, Эдемский сад, который находился на территории Пиннакл-Пойнт, мог существовать и для животных.
Rusargument 25 мая в 15:07
Общество
В Омской области зафиксировано 42 новых случая коронавируса
По данным минздрава Омской области на сегодня, 27 мая, коронавирус подтвердился у 42 жителей региона: 32 случая зафиксировано в Омске, четыре — в Марьяновском районе, по два — в Омском и Калачинском районах, по одному — в Черлакском и Полтавском.
Омскрегион вчера в 23:06
Авто
Стоимость новой «Оки» для выпуска в 2020 году озвучили специалисты
Дни24 25 мая в 03:08