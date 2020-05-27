Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов. 3,4K

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Общество Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим. 1,6K

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