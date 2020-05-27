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Правление Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) предложит клубам начать новый сезон 12–13 сентября. Об этом 27 мая сообщает Daily Mail.
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АПЛ хочет начать новый сезон 12-13 сентября

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Английская премьер-лига намерена начать новый сезон в сентябре

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СМИ: АПЛ планирует начать новый сезон 12-13 сентября

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