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Правление Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) предложит клубам начать новый сезон 12–13 сентября. Об этом 27 мая сообщает Daily Mail.
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