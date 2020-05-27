Коронавирус
ИзвестияАнглийская премьер-лига намерена начать новый сезон в сентябре
Правление Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) предложит клубам начать новый сезон 12–13 сентября. Об этом 27 мая сообщает Daily Mail.
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Общество
Власти Ростова намерены снять ограничения
Власти подчеркнули, что чем быстрее бизнесмены отправят соответствующие документы, тем быстрее начнётся снятие ограничений.
Бизнес-газета 02:47
Фигурное катание
Трусова обрадовалась третьему попаданию в Книгу рекордов Гиннесса
Фигуристка из РФ Александра Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса, отмечает «PБК-Спорт».
ProstoProSport вчера в 03:00
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 05:38
Футбол
Сердар Азмун опубликовал фото на фоне своей шикарной Lamborghini
Форвард петербургского "Зенита" Сердар Азмун поделился фотографией на фоне своего шикарного спортивного автомобиля марки Lamborghini Ниrасап.
Петербургский дневник вчера в 23:19
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Здоровье
В Екатеринбурге ЦГКБ № 1 оштрафовали за вспышку коронавируса
В уральской столице городскую больницу №1 оштрафовали за вспышку коронавируса, которая произошла в апреле этого года.
Уральский меридиан 02:43
Политика
Twitter впервые усомнился в твитах Трампа
Президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter в подавлении свободы слова и вмешательстве в президентские выборы.
BFM.ru 02:20
Происшествия
Четыре человека пострадали в Новосибирске из-за сильного ветра
Четыре человека пострадали в Новосибирске из-за начавшегося накануне сильного ветра.
ТАСС 01:55
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru вчера в 01:57
Общество
Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл опубликовала фото топлес в честь Дня Африки
Sibnet Новости вчера в 09:36
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Здоровье
В отдельных районах Пермского края могут снять режим самоизоляции
Снятие режима самоизоляции и ограничений, введённых в связи с коронавирусом, в Пермском крае может происходить точечно - в отдельных районах.
Пермь открытая 02:26
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 25 мая в 06:48
Авто
«Заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63: цены в России
Купеобразный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит от 10 млн 600 тысяч, а за семиместный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63 нужно отдать уже 12 млн 200 тысяч рублей.
Авторевю вчера в 15:19
Происшествия
В Челябинской области умерли ещё два пациента с коронавирусом
Челябинск, 27 мая 2020, 09:16 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека, у которых ранее был подтверждён коронавирус.
REGNUM 02:16
Шоу-бизнес
Возлюбленную Нагиева из «Кухни» не узнали на фото с мужем
В сериале девушка сыграла роль стервочки Фото: кадр из сериала "Кухня" 25 мая у ее супруга был день рождения, и она выложила фотографию с нежным поцелуем, которую они однажды сделали на Шри-Ланке.
Комсомольская правда вчера в 04:41
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Политика
Россия ждет реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
Грузия до сих пор не ответила на ноту России с просьбой дать пояснения по поводу возможного посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами, Москва ждет реакции, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости вчера в 13:18
Общество
Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии
Pravda.Ru вчера в 05:23
Хоккей
«Авангард» может отправить Андригетто и Бека в ВХЛ
Metaratings 25 мая в 09:40
Политика
Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «карликом» — Deutsche Welle
Берлин, 27 мая 2020, 08:54 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, сообщило 27 мая издание Deutsche Welle.
REGNUM 01:54
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Армия и оружие
США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35
Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35.
Lenta.ru 02:47
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге
Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
Политика
Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей
Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05