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iReactoriReactorАнглийская премьер-лига возобновляет чемпионат по футболу с 17 июня

Футбольные клубы "Манчестер Сити"и "Арсенал" сыграют первый матч 17 июня. Английская премьер-лига (АПЛ) возобновляет чемпионат по футболу. В первый день пройдут матчи незавершенного 28-го тура.
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В Англии утвердили расписание матчей до 2 июля. Официальная дата рестарта — 17 июня

Матч ТВ07:44

Опубликован календарь матчей АПЛ до 2 июля

Спорт-Экспрессвчера в 16:27

Английская премьер-лига опубликовала календарь первых трех туров после возобновления

ТАСС Спорт07:51

Опубликовано расписание ближайших матчей чемпионата Англии

Metaratings03:10

📅АПЛ представила календарь до 2 июля. «Ман Сити» и «Ливерпуль» сыграют в этот день

Sports.ru07:18

Опубликован календарь АПЛ до 2 июля

Чемпионатвчера в 15:42

В Англии утвердили новое расписание матчей чемпионата

Советский спортвчера в 15:30
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:03
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Политика

Чехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала

По данным Hospodarske Noviny, из Чехии вышлют двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге (РЦНК) — нынешнего руководителя центра Андрея Кончакова, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, а также еще одного сотрудника РЦНК Игоря Рыбакова.
Коммерсантъ 07:54
Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

REGNUM 05:20
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Армия и оружие

Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна

РИА Новости 05:16
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Общество

Швеция признала, что отказ от карантина был ошибкой

В результате государственный эпидемиолог Андерс Тегнелль признал, что в самом начале пандемии страна должна была бы принять больше ограничительных мер.
Столица С 03 июня в 11:37
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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

Российская газета 05:52
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Киберспорт

Valve выпустили обновление Battle Pass

Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru вчера в 20:39
Игры

В Steam вернулись игры Electronic Arts

Evo-rus.com 05:10
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Общество

Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
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Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером.
Газета.Ru 07:09
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Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
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Мэр Екатеринбурга прокомментировал гибель мужчины при штурме квартиры

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Звезда «Теории Большого взрыва» не смотрела ни одной серии проекта

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Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США

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Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

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Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Общество

Экс-глава MI6 заявил об утечке коронавируса из китайской лаборатории

Причиной эпидемии коронавируса мог стать несчастный случай в китайской лаборатории, считает бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав.
НТВ вчера в 08:36
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Общество

Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
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В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса

В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
Газета.Ru 01:57
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Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт вчера в 13:23
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Общество

Церемония прощания с Джорджем Флойдом прошла в Миннеаполисе

Церемония прощания с погибшим в результате действий полиции афромериканцем Джорджем Флойдом прошла в Миннеаполисе, трансляцию события вел телеканал ABC News.
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Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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