Футбол
Sportbox.RUАнглийские загадки: как зовут дочерей Фрэнка Лэмпарда, что выиграл с «Ливерпулем» Брендан Роджерс, сколько еще забьет Обамейанг?
В субботу 5 октября в английском первенстве будут сыграны шесть матчей восьмого тура, из которых наибольший интерес представляет встреча на «Энфилде» «Ливерпуля» с «Лестером» – его тренирует хорошо известный хозяевам поля Брендан Роджерс.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Кино
Фильм «Джокер» выходит в прокат в России
РЕН ТВ 02 октября в 17:20
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
REGNUM 12:33
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor вчера в 00:53
Авто
Прототип «Буханки» показали в Сети
Как сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода, от серийной «Буханки» этот концепт отличался полностью измененным кузовом с большей площадью остекления, переработанной приборной панелью для водителя и «маршруточной» компоновкой салона на 11 мест с большим откидным люком сверху.
Автоновости дня 08:39
Политика
КНДР прекратила переговоры с США
Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап.
РИА Новости 15:03
Наука
Филаменты помогут классифицировать темную материю
Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 вчера в 08:45
Футбол
Каррера, Бердыев и Кононов не входят в шорт-лист «Динамо»
Как сообщается, ни Олег Кононов, ни Массимо Каррера, ни Курбан Бердыев не представляют интереса для руководства клуба: их нет в шорт-листе претендентов.
Metaratings 16:45
Здоровье
The Lancet назвал политику РФ в области алкоголя историей успеха
Россия, исторически считавшаяся одной из самых «пьющих» стран в мире, сегодня является примером того, как долгосрочная стратегия с использованием жестких политических реформ, нацеленных как на производство спиртных напитков, так и на индивидуальное потребление, может обратить вспять разрушительные последствия алкоголя для нации.
Красная весна 01:46
Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
SpeedMe 03 октября в 01:59
Шоу-бизнес
Рудковская показала фото со свадьбы Клюкиной
Кстати, по некоторой информации присутствующим запретили снимать на свадьбе и выкладывать фото и видеоматериалы в Сеть, однако на страницах Димы Билана и Яны Рудковской появились видеоролики и фотографии, сделанные на свадьбе.
Uznayvse.ru вчера в 17:04
Авто
Новая Kia Optima получит восьмиступенчатый «робот»
По данным сайта TheKoreaCarBlog, корейская марка полностью откажется от семиступенчатой роботизированной коробки передач и предложит два новых типа трансмиссии.
Motor вчера в 04:57
Здоровье
Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа
Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
Газета.Ru 03 октября в 21:18
Наука
Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.
Профиль вчера в 16:10
Авто
Названы популярные автомобили, которые лучше не покупать
Эксперты назвали популярные авто, которые лучше никогда не покупать.
МедиаПоток 07:01
Политика
Новак озвучил цену на транзит газа через Украину
Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о ценах на транзит газа через Украину.
Политическая Экспертиза 01:16
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В ночь с 5 на 6 октября "Мэдисон Сквер Гарден" примет очередной вечер профессионального бокса, кард которого возглавит титульный поединок казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
Газета.Ru 14:45
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Политика
Вице-премьер РФ Борисов встретится с Мадуро в Каракасе
Вице-премьер России Юрий Борисов встретится в субботу в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
ФАН 10:47
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Экономика
Матвиенко пожаловалась на отсутствие отдачи от льгот для нефтяников
Налоговые льготы, которые предоставляются нефтяным компаниям, не привели к сопоставимому росту инвестиций и снижению зависимости российских нефтяников от импортных поставщиков.
РБК вчера в 06:26