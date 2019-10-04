Англичанин Бен Берд стал мусульманином благодаря примеру египтянина Мохамеда Салаха. Ранее фанат "Ноттингем Форест" ненавидел ислам, но его вдохновил образ жизни футболиста "Ливерпуля". По словам Бена, его жизнь кардинально изменилась.

Происшествия Между сотрудниками ФСИН Ингушетии произошла перестрелка В Ингушетии в районе села Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками федеральной службы исполнения наказания.

Происшествия В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь.

Политика Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Финансы ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки «Процентные ставки вошли в нейтральную зону, будем каждый раз рассматривать, смотреть различные эффекты, но определенное пространство для дальнейшего снижения мы видим»,— сказала госпожа Юдаева, выступая на слушаниях в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).

Здоровье Число заболевших из-за вейпинга в США выросло до 1080 человек Число людей, у которых проявилась необычная легочная болезнь, вызванная, как считают эксперты, курением электронных сигарет или вейпов, выросло до 1080 человек в 48 американских штатах, сообщает федеральное агентство Министерства здравоохранения США «Центры по контролю и профилактике заболеваний» (CDC).

Недвижимость Минстрой назвал стоимость проектного финансирования для застройщиков Стоимость проектного финансирования для застройщиков жилья составляет сегодня 6,9%. Об этом сообщил заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин, передает «РИА Недвижимость».

Гаджеты Microsoft представила массу продуктов под маркой Surface Microsoft обещает массу оптимизаций для нового чипа, так что плюсы от сотрудничества наверняка почувствуют и владельцы других чипов Ryzen.

Происшествия Фигуристка Аделина Сотникова отдала мошеннице-гадалке 2 млн рублей Фигуристка Аделина Сотникова, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, в течение двух недель получала от мошенницы-гадалки оккультные онлайн-консультации.

Общество Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.

Политика Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.

Энергетика Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ» Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ».

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Политика Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы.

Футбол Жена работника ЦСКА рассказала о проблемах в команде Гончаренко Людмила, жена главы селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова рассказала о кризисе в команде.

Футбол Доменико Тедеско может возглавить «Спартак» 34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.

Политика США отказались выдавать визы еще одной российской делегации в ООН Некоторым российским делегатам, которые планировали принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН, не выдали американские визы.