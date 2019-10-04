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Евро-футбол.руАнглийский болельщик стал мусульманином из-за Салаха
Поклонник клуба «Ноттингем Форест» Бен Бёрд стал мусульманином после наблюдений за форвардом «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамедом Салахом.
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Английский болельщик принял ислам, вдохновившись Салахом. До этого он ненавидел мусульман
Спорт БИЗНЕС Online05:12
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
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В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
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Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры
Вечером в четверг, 4 октября, сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из ИГИЛ* на позиции правительственных войск недалеко от города Пальмира, сообщает газета Al Watan.
Футбол
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Всего через три недели после крупнейшего теракта в США траур настиг и Россию: 18 лет назад, 4 октября 2001 года, погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа самолета Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск.
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