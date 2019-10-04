Болельщик «Ноттингем Форест» Бен Берд рассказал, что его побудило принять ислам. По словам фаната, он долго наблюдал за нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Политика Дания просрочила выдачу разрешений на «Северный поток-2» Сроки выдачи Данией разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах «фактически прошли», признал в интервью Business FM глава Минэнерго России Александр Новак.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Политика Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Наука В Марокко обнаружили останки древней акулы Ученые обнаружили скелеты древней акулы Фебода. Исследователи описали найденное ископаемое в своей научной работе.

Происшествия В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».

Кино Marvel анонсировала игру Avengers: Damage Control в виртуальной реальности Компания Marvel выпустила тизер будущей игры Avengers: Damage Control в виртуальной реальности, где игроку предстоит сразиться с противниками плечом к плечу с супергероями команды «Мстителей» (Доктором Стрэнджем, Человеком-муравьем и другими).

Наука В России добыли уникальный алмаз-матрешку Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.

Здоровье Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.

Политика В четырёх российских городах предотвратили теракты В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.

Политика Спецпредставитель по Украине Курт Волкер даст показания в конгрессе Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер, ушедший на днях в отставку, согласились дать показания в конгрессе по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.