Футбол
Спорт-ЭкспрессАнглийский фанат стал мусульманином из-за Салаха
Болельщик «Ноттингем Форест» Бен Берд рассказал, что его побудило принять ислам. По словам фаната, он долго наблюдал за нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.
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Английский болельщик принял ислам, вдохновившись Салахом. До этого он ненавидел мусульман
Спорт БИЗНЕС Online05:12
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
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