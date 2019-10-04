Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАнглийский фанат стал мусульманином из-за Салаха

Болельщик «Ноттингем Форест» Бен Берд рассказал, что его побудило принять ислам. По словам фаната, он долго наблюдал за нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.
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Футбольный фанат принял ислам из-за Салаха. Раньше он ненавидел мусульман

Sport24.ru06:17

Английский фанат стал мусульманином из-за Салаха

Спорт-Экспресс04:57

«Раньше у меня была ненависть к мусульманам». Английский болельщик принял ислам из-за Салаха

Матч ТВ05:33

«Раньше у меня была ненависть к мусульманам». Английский болельщик принял ислам из-за Салаха

Sportbox.RU05:33

Английский болельщик принял ислам, вдохновившись Салахом. До этого он ненавидел мусульман

Спорт БИЗНЕС Online05:12

Английский болельщик стал мусульманином из-за Салаха

Евро-футбол.ру05:36

Английский фанат принял ислам из-за Салаха. Раньше он ненавидел мусульман

Чемпионат04:17
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
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Дания просрочила выдачу разрешений на «Северный поток-2»

Сроки выдачи Данией разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах «фактически прошли», признал в интервью Business FM глава Минэнерго России Александр Новак.
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Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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После инцидента с наркотиками Наталью Бочкареву частично парализовало

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Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
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Песков рассказал о работе над повышением доходов населения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что правительство работает над повышением доходов населения, передает ТАСС.
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Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве

Российская газета вчера в 13:42
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Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией.
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Задержанную в Иране российскую журналистку освободят

Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят.
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

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Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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В Москве уволилась директор школы, где дети издевались над сверстником

В Москве уволилась директор московской школы №1536, где группа школьников издевалась над сверстником и сняла происходящее на видео.
Известия 09:07
Наука

В Марокко обнаружили останки древней акулы

Ученые обнаружили скелеты древней акулы Фебода. Исследователи описали найденное ископаемое в своей научной работе.
Poplawok.ru вчера в 17:13
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Происшествия

В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов

По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
BFM.ru 09:50
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Marvel анонсировала игру Avengers: Damage Control в виртуальной реальности

Компания Marvel выпустила тизер будущей игры Avengers: Damage Control в виртуальной реальности, где игроку предстоит сразиться с противниками плечом к плечу с супергероями команды «Мстителей» (Доктором Стрэнджем, Человеком-муравьем и другими).
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Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 01 октября в 08:06
Наука

В России добыли уникальный алмаз-матрешку

Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.
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Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах

Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах.
Известия 09:31
Здоровье

Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
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Армия и оружие

КНДР заявила об успешном запуске ракеты нового типа с подводной лодки

Власти Северной Кореи заявили об успешном испытании ракеты нового типа, запущенной с подводной лодки, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЦТАК.
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Корпорация Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса

Корпорация Apple намерена увеличить производство смартфонов iPhone 11 из-за того, что на новинку наблюдается высокий спрос.
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В четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
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Наука

На берегу Байкала найдены останки ископаемой тропической птицы

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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
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Спецпредставитель по Украине Курт Волкер даст показания в конгрессе

Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер, ушедший на днях в отставку, согласились дать показания в конгрессе по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
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Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
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В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

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Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
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Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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