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Soccer.ruSoccer.ruАнглийский миллионер купил клуб низшей лиги и назначил себя тренером

Английский миллионер Гленн Тампли, в молодости игравший за юношеские команды "Вест Хэма" и "Лейтона", приобрел команду "Ромфорд", выступающую в низшей лиге Англии и назначил себя главным тренером.
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