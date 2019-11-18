Английский миллионер Гленн Тампли, в молодости игравший за юношеские команды "Вест Хэма" и "Лейтона", приобрел команду "Ромфорд", выступающую в низшей лиге Англии и назначил себя главным тренером.

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Английский миллионер купил клуб низшей лиги и назначил себя тренером

Спорт день за днем

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