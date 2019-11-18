Футбол
Soccer.ruАнглийский миллионер купил клуб низшей лиги и назначил себя тренером
Английский миллионер Гленн Тампли, в молодости игравший за юношеские команды "Вест Хэма" и "Лейтона", приобрел команду "Ромфорд", выступающую в низшей лиге Англии и назначил себя главным тренером.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Экономика
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Космос
Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе
Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Политика
Китайские СМИ рассказали о слабых местах России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.
Общество
Четверть россиян не устроило питание в течение рабочего дня
73% респондентов отметили, что их устраивает то, как они питаются в течение дня, 24% опрошенных оказались недовольны своим рационом.
Политика
Встреча по Сирии в астанинском формате снова перенесена
Очередная встреча по Сирии в Нур-Султане в астанинском формате снова перенесена.
Политика
Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором откажется подписывать документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной.
Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Здоровье
Ученые рассказали о глобальной эпидемии суперинфекции
Американские исследователи заявили, что около 3 млн человек страдают от устойчивых к антибиотикам видам бактерий.
Происшествия
В Махачкале произошла массовая драка из-за девушки
Десятки молодых людей приняли участие в массовом побоище в столице Дагестана Махачкале.
Авто
Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Политика
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Общество
Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день
Сможете отдохнуть после суеты последних дней, накопить силы. Хороший день для кулинарных экспериментов.
Происшествия
Состояние пострадавших при стрельбе в амурском колледже улучшилось
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка
Телеведущий Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка.
Армия и оружие
Ким Чен Ын руководил учениями десантных войск в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями по высадке десанта ВВС Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Армия и оружие
В Тайбэе сообщили о китайском авианосце в Тайваньском проливе
Минобороны Тайваня заявило, что первый китайский авианосец собственного производства вошел в сопровождении сторожевых кораблей в Тайваньский пролив, его сопровождали американские и японские корабли.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
Список желаний 10-летней девочки на Рождество поразил соцсети
В Лос-Анджелесе 10-летняя девочка составила список подарков на Рождество. Ее отец опубликовал его на странице в социальной сети «Твиттер».
Политика
Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива
Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.