Футбол
Матч ТВАнглийский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти
На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти. Одиннадцатиметровый отправился бить голкипер «Нанитона» Тони Бридин. Однако удар вратаря получился крайне неудачным: мяч пошел выше ворот и угодил в прожектор на секторе за воротами.
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В Англии вратарь взялся исполнить пенальти. Ударил выше ворот и сбил прожектор над трибуной
Sport24.ru16 ноября в 16:12
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