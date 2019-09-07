Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура отборочного цикла Евро-2020 Англия — Болгария. Ставка: ИТБ «2,5» гола Англии за 1.62, обе команды забьют за 2.90.

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