Футбол

ЧемпионатЧемпионатАнглия — Болгария: прогноз Ильи Казакова на матч отборочного цикла Евро-2020

Англия — Болгария
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уэмбли»
Харри Кейн
24′
Майкл Кин
30′
36′
Николай Бодуров
Харри Кейн
49′
Рахим Стерлинг
55′
65′
Николай Бодуров
Кристиан Димитров
Джордан Хендерсон
Мэйсон Маунт
67′
67′
Марселиньо да Коста
Кирил Десподов
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
71′
Харри Кейн
73′
Харри Кейн
Алекс Окслейд-Чемберлен
77′
82′
Галин Иванов
Даниэль Младенов
Дэнни Роуз
90′+3′
Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура отборочного цикла Евро-2020 Англия — Болгария. Ставка: ИТБ «2,5» гола Англии за 1.62, обе команды забьют за 2.90.
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