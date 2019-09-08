Англия разгромила Болгарию в матче отбора на Евро-2020.

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Политика В Польше призвали к восстановлению диалога с Россией Цель Варшавы, полагает журналист, в создании "пропасти" между РФ и Польшей как на политическом, так и "межчеловеческом" уровне.

Политика Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.

Происшествия В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.

Политика Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.

Игры Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.

Политика В Ингушетии избрали нового главу региона Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".

Политика В СПЧ заявили, что «Голос» дезинформирует избирателей о данных по нарушениям на выборах "Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ", - отметил Борисов.

Политика Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17 Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.

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