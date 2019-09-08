Футбол

ЧемпионатЧемпионатАнглия — Болгария 4:0

Англия — Болгария
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уэмбли»
Харри Кейн
24′
Майкл Кин
30′
36′
Николай Бодуров
Харри Кейн
49′
Рахим Стерлинг
55′
65′
Николай Бодуров
Кристиан Димитров
Джордан Хендерсон
Мэйсон Маунт
67′
67′
Марселиньо да Коста
Кирил Десподов
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
71′
Харри Кейн
73′
Харри Кейн
Алекс Окслейд-Чемберлен
77′
82′
Галин Иванов
Даниэль Младенов
Дэнни Роуз
90′+3′
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Счёт был открыт в середине первого тайма.
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