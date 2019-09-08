В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Счёт был открыт в середине первого тайма.

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