В отборочном матче к ЕВРО-2020 сборная Англии на «Уэмбли» крупно обыграла сборную Болгарии. Хет-трик оформил Гарри Кейн, дважды забив с пенальти.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Политика Путин и Зеленский поговорили по телефону По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

Религия Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.

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Происшествия Задержанный за нарушение ПДД в США был убит в здании городской мэрии Пресс-служба полиции пояснила, что 31-летний Майкл Чад Брейнхолт был задержан патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Политика Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.

Футбол «Уотфорд» уволил своего наставника Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия был отправлен в отставку.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17 В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.

Финансы Центробанк снова понизил ключевую ставку Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.

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Теннис Медведев сыграет с Надалем в финале US Open Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.

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Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

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Политика В России началось голосование на выборах в регионах В единый день голосования в 16 регионах губернаторов будут выбирать прямым голосованием, в Ингушетии за главу проголосуют в парламенте.

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