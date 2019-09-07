Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСборная Англии беспощадно наказала сборную Болгарии за ошибки

Англия — Болгария
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уэмбли»
Харри Кейн
24′
Майкл Кин
30′
36′
Николай Бодуров
Харри Кейн
49′
Рахим Стерлинг
55′
65′
Николай Бодуров
Кристиан Димитров
Джордан Хендерсон
Мэйсон Маунт
67′
67′
Марселиньо да Коста
Кирил Десподов
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
71′
Харри Кейн
73′
Харри Кейн
Алекс Окслейд-Чемберлен
77′
82′
Галин Иванов
Даниэль Младенов
Дэнни Роуз
90′+3′
В отборочном матче к ЕВРО-2020 сборная Англии на «Уэмбли» крупно обыграла сборную Болгарии. Хет-трик оформил Гарри Кейн, дважды забив с пенальти.
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