Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАнглия — Черногория 7:0

Англия — Черногория
7 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Wembley Arena
Алекс Окслейд-Чемберлен
11′
Харри Кейн
18′
Харри Кейн
24′
Маркус Рэшфорд
30′
32′
Марко Вешович
Харри Кейн
37′
46′
Ристо Радунович
Момчило Распопович
Харри Кейн
Тэмми Абрахам
56′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джеймс Мэддисон
56′
65′
Владимир Йовович
Бранислав Янкович
Александар Шофранац
67′
Мэйсон Маунт
Джо Гомес
70′
74′
Сеад Хакшабанович
Александар Больевич
Тэмми Абрахам
84′
Форвард сборной Англии Харри Кейн вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров национальной команды. В матче отборочного турнира чемпионата Европы против Черногории нападающий оформил хет-трик, забив свои 29-й, 30-й и 31-й голы.
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