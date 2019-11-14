Футбол

RT на русскомRT на русскомАнглия — Черногория 7:0

Англия — Черногория
7 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Wembley Arena
Алекс Окслейд-Чемберлен
11′
Харри Кейн
18′
Харри Кейн
24′
Маркус Рэшфорд
30′
32′
Марко Вешович
Харри Кейн
37′
46′
Ристо Радунович
Момчило Распопович
Харри Кейн
Тэмми Абрахам
56′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джеймс Мэддисон
56′
65′
Владимир Йовович
Бранислав Янкович
Александар Шофранац
67′
Мэйсон Маунт
Джо Гомес
70′
74′
Сеад Хакшабанович
Александар Больевич
Тэмми Абрахам
84′
Сборная Англии в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020 крупно обыграла команду Черногории. Встреча, проходившая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счётом 7:0. Хет-трик в матче на счету Харри Кейна.
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