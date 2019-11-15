Футбол

RT на русскомRT на русскомАнглия — Черногория 7:0

Англия — Черногория
7 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 ноября
Wembley Arena
Алекс Окслейд-Чемберлен
11′
Харри Кейн
18′
Харри Кейн
24′
Маркус Рэшфорд
30′
32′
Марко Вешович
Харри Кейн
37′
46′
Ристо Радунович
Момчило Распопович
Харри Кейн
Тэмми Абрахам
56′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джеймс Мэддисон
56′
65′
Владимир Йовович
Бранислав Янкович
Александар Шофранац
67′
Мэйсон Маунт
Джо Гомес
70′
74′
Сеад Хакшабанович
Александар Больевич
Тэмми Абрахам
84′
Ещё один мяч в свои ворота забил футболист сборной Черногории Александар Шофранац. Сборная Англии за тур до финиша отборочного турнира гарантировала себе первое место в группе А, набрав 18 очков в семи встречах. Ранее сборная Турции сыграла вничью с командой Исландии и вышла на Евро-2020.
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