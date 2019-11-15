Ещё один мяч в свои ворота забил футболист сборной Черногории Александар Шофранац. Сборная Англии за тур до финиша отборочного турнира гарантировала себе первое место в группе А, набрав 18 очков в семи встречах. Ранее сборная Турции сыграла вничью с командой Исландии и вышла на Евро-2020.

Общество Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений Российский телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что ему запретили давать концерты после его заявления о цензуре на телевидении.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной Дмитрий Шепелев – российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске – рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Экономика В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.

Происшествия Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.

Музыка Новый клип Little Big за сутки набрал более 3,3 миллиона просмотров Новый клип на заглавную песню представленного накануне мини-альбома российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за сутки набрал на YouTube более 3,3 миллиона просмотров и 411 тысяч лайков.