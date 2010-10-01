Футбол
Спорт-ЭкспрессАнглия — Косово: Санчо выйдет на поле с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными Англии и Косово. У хозяев в основе появится нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:42, Вашингтон
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Гаджеты
Apple представила три новые модели iPhone
В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации Apple представила три новые модели смартфонов.
Коммерсантъ 14:31
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок
Министр финансов Стивен Мнучин заявил также, что будут расширены санкции против Корпуса стражей исламской революции в Иране, который США считают террористической организацией.
РИА Новости 14:15
Политика
Мэром Сочи временно назначили Алексея Копайгородского
По данным ряда СМИ, Копайгородский одним из первых подал документы на избрание мэра Сочи, затем руководитель Городского собрания курорта Виктор Филонов заявил, что в списке кандидатов на пост мэра Олимпийской столицы всего два человека.
Бизнес-газета вчера в 04:31
Политика
Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания
Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
РИА Новости 11:58
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Происшествия
В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом
"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.
РИА Новости 05:17
Футбол
«Зенит» показал восстановление Малкома
Нападающий «Зенита» Малком продолжает восстановление после травмы мышцы ноги.
Матч ТВ 12:55
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика
ЦРУ опровергло связь действий Трампа с вывозом «шпиона США» из России
Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России.
Известия 14:44
Экономика
Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения
Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.
Интерфакс 14:21
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Хоккей
СКА одержал победу над «Сибирью»
Чемпионат 14:55
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Гаджеты
Сегодня Apple презентует новые модели iPhone
В городе R 04:29
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Политика
Объявлен преемник Болтона на посту советника по госбезопасности США
Чарли Каппермен станет и. о. советника президента США по нацбезопасности, 10 сентября сообщил представитель пресс-службы Дональда Трампа Хоган Гидли.
Красная весна 14:14
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Происшествия
Красную площадь проверяют после звонка об угрозе взрыва
Сотрудники оперативных служб проводят проверку на территории Красной площади после анонимного звонка об угрозе взрыва.
Газета.Ru 14:31
Политика
Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину
О намерениях распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан премьер говорил еще перед выборами в апреле.
Коммерсантъ 15:06
Хоккей
«Локомотив» впервые победил под руководством Мактавиша, одолев «Сочи»
Ярославский «Локомотив» на домашней площадке одержал победу над хоккейным клубом «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:1. Ярославский коллектив впервые выиграл в официальном матче под руководством нового главного тренера Крэйга Мактавиша.
Чемпионат 14:21
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана
Rambler News Service 02:33
Авто
Skoda презентовала «заряженный» универсал Octavia RS
Обновленный Octavia Combi RS имеет агрессивный передний бампер с большим центральным воздухозаборником, который покрыт вставкой из решетки с сотами.
SpeedMe 05:59
Политика
100 депутатов Верховной рады вызвали на допрос по делу Порошенко
Пётр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, которыми занимается Государственное бюро расследований.
Говорит Москва 11:47