Стали известны стартовые составы на матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными Англии и Косово. У хозяев в основе появится нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо.

Англия — Косово: Санчо выйдет на поле с первых минут

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