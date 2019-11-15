Футбол

МК-СпортМК-СпортАнглия и Португалия одержали крупные победы: результаты матчей отбора Евро-2020

В четверг завершился первый день отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. В четверг было сыграно семь матчей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Евро-2020, отбор: результаты матчей 14 ноября

Спорт-Экспрессвчера в 14:00

Квалификация Евро-2020. Англия забила 7 голов Черногории, Португалия разнесла Литву, Чехия победила Косово

Sports.ruвчера в 02:24

Англия и Португалия одержали крупные победы: результаты матчей отбора Евро-2020

МК-Спорт06:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, что их с возлюбленной познакомили дети

Территория новостей вчера в 12:12
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
RT на русском 09:36
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Футбол

Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России

Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Вести.Ru 07:02
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК 13 ноября в 14:56
Политика

Россия обменяла двух своих разведчиков на шпионов Литвы и Норвегии

В Вильнюсе заявили, что обмен осужденными за шпионаж между Литвой и Россией прошел успешно. Где именно он состоялся, не уточняется.
BFM.ru 10:20
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
Экономика

СМИ узнали о тайных поставках нефти из Венесуэлы для «Роснефти»

Миллионы баррелей нефти Венесуэла тайно поставляет в Индию, Китай и Россию в обход американских санкций, сообщило агентство Bloomberg.
News.ru 03:36
Политика

В Париже назвали дату нового саммита в «нормандском формате»

Саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже, сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.
Интерфакс 10:44
Наука

Шопинг в интернете могут признать психическим расстройством

MedikForum.ru 04:59
Технологии

Почему Apple удаляет связанные с вейпингом приложения

Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC.
Газета.Ru 11:01
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:49
Транспорт

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
РБК 09:40
Происшествия

Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов

Lenta.ru 11:00
Авто

Электрокроссовер Ford в стиле Mustang рассекретили до премьеры

В начале ноября Ford раскрыл дату премьеры еще одной новинки - внедорожника, для которого бренд возродил название Bronco.
Авторамблер 02:51
Музыка

Бузова пообещала выступить на «Евровидении»

URA.Ru вчера в 19:25
Здоровье

Проект нового онкодиспансера в Саратове прошел экспертизу

СаратовБизнесКонсалтинг 06:10
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК 10:23
Футбол

Саа: «Ван Нистелрой доводил до слёз Роналду»

Ван Нистелрой временами доводил Криштиану до слез. Когда скончался отец Роналду, то их отношения окончились конфликтом.
Soccer.ru 11:19
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости 08:32
Энергетика

Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru 07:35
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru 07:05
Спорт

Большунов выиграл спринт классическим стилем на турнире в Финляндии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем спринта классическим стилем на турнире FIS в финском Муонио.
Матч ТВ 07:52
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали

Петербургский дневник вчера в 11:00
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия

Убитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани

Известия 05:51
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 13 ноября в 10:22
Политика

На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Lenta.ru 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Богемия
Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Республика Косово
Государство в Европе
Частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове, в географическом регионе Косово. Столица - Приштина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное