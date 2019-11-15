Футбол
МК-СпортАнглия и Португалия одержали крупные победы: результаты матчей отбора Евро-2020
В четверг завершился первый день отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. В четверг было сыграно семь матчей.
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Культура
Дмитрий Медведев оценит фотовыставку на культурном форуме в Петербурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев присоединится к VIII международному культурному форуму, который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»
Центральный Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест».
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой
Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США.
Происшествия
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Политика
Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Игры
Фанат взломал «Star Wars Jedi: Fallen Order» и обнаружил Дарта Вейдера
Компания EA не предлагает ранний доступ для «Star Wars Jedi: Fallen Order» из-за страха перед спойлерами, но парням с Reddit все же удалось получить доступ к файлам игры и обнаружить много интересного, в том числе некоторые спойлеры.
Политика
В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Наука
Максимально эффективный способ борьбы с раком разработан в России
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Спорт
Fortnite стала киберспортивной игрой года по версии Golden Joystick Awards 2019
В 2018-м Fortnite победила в номинации «Игра года», а также стала лучшей соревновательной игрой по версии Golden Joystick Awards.
Фигурное катание
Трусова: «Падение перед прокатом избавило от волнения»
Российская фигуристка Александра Трусова не смогла объяснить, почему упала на лед перед началом исполнения короткой программы на Гран-при России, но отметила, что падение избавило ее от излишнего давления.
Происшествия
В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
Общество
Вышел в сеть релизный трейлер игры Terminator: Resistance
15 ноября выйдет новый шутер Terminator: Resistance. Действия происходят от первого лица, игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One.
Шоу-бизнес
Пугачева заработала около 18 миллионов за концерт в Минске
Утверждается, что оставшаяся часть дохода в размере около 12 миллионов досталась организаторам — за вычетом цены аренды зала.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро
Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Общество
Россиянина Буркова оставили под арестом до суда в США
Политика
Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО
"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.
Общество
Мигранты хотят получать более высокую зарплату, чем россияне
Аномальный наплыв мигрантов зафиксировали в России В 2019 году установлен рекорд десятилетия Самая большая разница (14%) в финансовых требованиях среди водителей: россияне в среднем готовы работать за 47 тыс. рублей в месяц, а приезжие соискатели хотят как минимум 54,5 тыс. рублей.
Общество
РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах
Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.