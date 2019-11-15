В четверг завершился первый день отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. В четверг было сыграно семь матчей.

Политика Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Политика Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.

Игры Фанат взломал «Star Wars Jedi: Fallen Order» и обнаружил Дарта Вейдера Компания EA не предлагает ранний доступ для «Star Wars Jedi: Fallen Order» из-за страха перед спойлерами, но парням с Reddit все же удалось получить доступ к файлам игры и обнаружить много интересного, в том числе некоторые спойлеры.

Политика Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Фигурное катание Трусова: «Падение перед прокатом избавило от волнения» Российская фигуристка Александра Трусова не смогла объяснить, почему упала на лед перед началом исполнения короткой программы на Гран-при России, но отметила, что падение избавило ее от излишнего давления.

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Политика Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО "Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.

Общество Мигранты хотят получать более высокую зарплату, чем россияне Аномальный наплыв мигрантов зафиксировали в России В 2019 году установлен рекорд десятилетия Самая большая разница (14%) в финансовых требованиях среди водителей: россияне в среднем готовы работать за 47 тыс. рублей в месяц, а приезжие соискатели хотят как минимум 54,5 тыс. рублей.