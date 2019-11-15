Футбол

МК-СпортМК-СпортАнглия и Португалия одержали крупные победы: результаты матчей отбора Евро-2020

В четверг завершился первый день отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. В четверг было сыграно семь матчей.
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Евро-2020, отбор: результаты матчей 14 ноября

Спорт-Экспрессвчера в 14:00

Экспресс на отборочные матчи Евро 2020 ~ Болгария – Чехия / Албания – Франция

Sport-place10:55

Англия и Португалия одержали крупные победы: результаты матчей отбора Евро-2020

МК-Спорт06:20

Евро-2020. Хет-трик Роналду, разгром Англии, камбек Франции

Bethub.orgвчера в 16:58
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Культура

Дмитрий Медведев оценит фотовыставку на культурном форуме в Петербурге

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев присоединится к VIII международному культурному форуму, который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября.
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Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Центральный Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест».
Известия 01:03
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой

Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США.
Коммерсантъ 15:58
Происшествия

В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.
РИА Новости 03:41
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 13:44
Политика

Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже

Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Вести.Ru 11:09
Политика

Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
РИА Новости 10:35
Игры

Фанат взломал «Star Wars Jedi: Fallen Order» и обнаружил Дарта Вейдера

Компания EA не предлагает ранний доступ для «Star Wars Jedi: Fallen Order» из-за страха перед спойлерами, но парням с Reddit все же удалось получить доступ к файлам игры и обнаружить много интересного, в том числе некоторые спойлеры.
Ридус 12 ноября в 17:04
Политика

В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию

RT на русском вчера в 06:42
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Известия вчера в 20:34
Наука

Максимально эффективный способ борьбы с раком разработан в России

Ugpressa.ru 12 ноября в 13:36
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM 13:21
Спорт

Fortnite стала киберспортивной игрой года по версии Golden Joystick Awards 2019

В 2018-м Fortnite победила в номинации «Игра года», а также стала лучшей соревновательной игрой по версии Golden Joystick Awards.
CyberSport.ru 15:06
Фигурное катание

Трусова: «Падение перед прокатом избавило от волнения»

Российская фигуристка Александра Трусова не смогла объяснить, почему упала на лед перед началом исполнения короткой программы на Гран-при России, но отметила, что падение избавило ее от излишнего давления.
ProstoProSport 12:30
Происшествия

В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

Российская газета 10:02
Общество

Вышел в сеть релизный трейлер игры Terminator: Resistance

15 ноября выйдет новый шутер Terminator: Resistance. Действия происходят от первого лица, игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One.
Goroday.ru вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Пугачева заработала около 18 миллионов за концерт в Минске

Утверждается, что оставшаяся часть дохода в размере около 12 миллионов досталась организаторам — за вычетом цены аренды зала.
WomanHit.ru вчера в 06:25
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США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Lenta.ru 00:30
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 14:13
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко

В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Актуальные Новости 10:54
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

РИА Новости 10:49
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро

Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Нева Спорт 14:40
Общество

Россиянина Буркова оставили под арестом до суда в США

Коммерсантъ 15:08
Политика

Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО

"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.
Вести.Ru 13 ноября в 19:25
Общество

Мигранты хотят получать более высокую зарплату, чем россияне

Аномальный наплыв мигрантов зафиксировали в России В 2019 году установлен рекорд десятилетия Самая большая разница (14%) в финансовых требованиях среди водителей: россияне в среднем готовы работать за 47 тыс. рублей в месяц, а приезжие соискатели хотят как минимум 54,5 тыс. рублей.
АМИТЕЛ вчера в 05:14
Общество

РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
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Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Лезги газет 13:36
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