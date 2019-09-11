Футбол

REGNUMREGNUMСборная Англии обыграла Косово со счётом 5:3

Сборная Англии одержала победу над командой Косово в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:3. Сборная Косово открыли счёт на первой минуте, отличился полузащитник Валон Бериша.
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