В матче квалификационного отбора к чемпионату Европы между сборными Англии и Косово счет был открыт спустя 35 секунд матча. Отличился полузащитник Косово и итальянского "Лацио" Валон Бериша, который забил гол после ошибки Майкла Кина.

Англия пропустила от Косово на первой минуте матча

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