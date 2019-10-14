Футбол

Газета.RuГазета.RuАнглия разгромила Болгарию в рамках отбора Евро-2020

Болгария — Англия
0 – 6
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Васил Левски»
4′
Джордан Хендерсон
7′
Маркус Рэшфорд
20′
Росс Баркли
32′
Росс Баркли
45′+4′
Рахим Стерлинг
Георий Сармов
Божидар Краев
46′
Исмаил Иса
Галин Иванов
68′
69′
Рахим Стерлинг
72′
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
73′
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
76′
Маркус Рэшфорд
Каллум Уилсон
Вандерсон
Кристиян Малинов
76′
85′
Харри Кейн
В матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 года сборная Англии разгромила Болгарию. Встреча в Софии закончилась со счетом 6:0. В другом матче группы А сборная Косово дома взяла верх над Черногорией со счетом 2:0.
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